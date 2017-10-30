Хоккеисты казанского «Ак Барса» в последнем матче выездной серии по Дальнему Востоку в Хабаровске встречались с местным «Амуром» и проиграли - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0).

Уже на третьей минуте встречи Александр Свитов мастерски завершил быструю атаку «барсов» - 0:1. Более того, затем казанцы имели численный перевес «5х3» в течение минуты, а затем еще четыре минуты большинства, но забить более в первом периоде не смогли. Но и не пропустили.

Однако удаление в конце первого периода Яруллина аукнулось «барсам» в начале второго периода - хозяева реализовали большинство (1:1), а когда гости побежали отыгрываться, то нарвались на контратаку и вот счет стал уже 2:1 в пользу «Амура». Еще одна атака в середине второго периода и «Амур» вновь забивает - 3:1.

Лишь в концовке второго периода «Ак Барс» потихоньку начал приходить в себя. Но в третьем периоде у «Ак Барса» с трудом получилось даже вбросить шайбу в зону соперника - «Амур» грамотно и четко «сушил» игру, и счет так и не изменился.