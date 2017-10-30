Министерство экологии и природных ресурсов завершило инвентаризацию затопленных в Волге судов.

Всего на учете сейчас состоит 100 объектов. На следующем этапе эксперты будут определять, какие суда стоит поднимать на поверхность, а какие можно оставить на дне реки. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ министр экологии РТ Фарит Абдулганиев.

Мероприятие проходит в рамках проекта оздоровления Волги. Татарстан на реализацию проекта получит из федерального бюджета 8,6 млрд рублей. Республика на экологические мероприятия выделит 6,1 млрд. Еще 1,2 млрд поступят из внебюджетных источников.

В 2016 году Минэкологии РТ в два этапа провело работы по уточнению местоположения береговой линии Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ общей протяженностью более 1200 км. В нынешнем году запланировано завершение работ по корректировке береговой линии в 1163 км. Кроме того, проведена инвентаризация выпусков промышленных предприятий, снесено 500 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, отмечено 1700 фактов нарушения водоохранного законодательства, сообщил министр.