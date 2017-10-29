Задержанные в Казани фанаты ФК «Крылья Советов» подвергнуты мерам административного наказания.



На минувшей неделе, 25 октября, на стадионе «Казань-арена» состоялся футбольный матч 1/8 финала Кубка России между командами «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). До начала матча, а также в ходе игры городские полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 13 болельщиков команды «Крылья Советов». Задержанные привлечены к административному наказанию.

Советским мировым судом г. Казани в отношении болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов» в возрасте от 22 до 28 лет за нарушение статьи 20.21 КоАП РФ («Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность») избрана мера наказания в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Один из фанатов футбольной команды «Крылья Советов» - 29-летний житель Новокуйбышевска, который сжег во время игры шарф ФК «Рубин», Ново-Савиновским мировым судом Казани арестован на 12 суток. Также судом на него наложен административный запрет сроком на три года на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Он нарушил ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Шесть задержанных, которых доставили в отдел полиции «Ямашевский» за совершение мелкого хулиганства перед началом матча, подвергнуты административному наказанию в виде административного ареста сроком от 5 до 7 суток. На двух молодых людей 1983 и 1989 г. р. наложен административный штраф в размере 1000 рублей.

Остальные болельщики, которых доставили в территориальные отделы полиции для проверки на причастность к административным правонарушениям, после проведения профилактических бесед отпущены, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.