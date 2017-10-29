В Нижнем Новгороде завершился юношеский традиционный турнир по бадминтону «Нижегородский волан».

В младшей возрастной группе в мужском одиночном разряде «бронзу» завоевал Степан Волков из Нижнекамского района. Он же вместе с Ильмиром Хайрутдиновым из Алексеевского района завоевал «серебро» мужского парного разряда. В этом же разряде «бронза» досталась казанцам Данису Сабирову и Михаилу Чугунову. Еще одну «Бронзу» Ильмир Харйтдинов завоевал вместе с москвичкой Кристиной Кургановой в смешанном парном разряде.

В возрастной группе до 15 лет третьими в мужском парном разряде стали Денис Вафин из Алексеевского района и Айнур Залилов из Муслюмовского района. Валерия Тазеева из Тетюшского района в паре с москвичкой Алисой Киронда завоевала «бронзу».

А в старшей группе казанец Павел Монич в паре с Кириллом Бунковым из Московской области выиграл «золото».