В Екатеринбурге завершился «Финал четырех» Кубка молодежной лиги по волейболу.
В полуфинале турнира команда «Подмосковье» (Одинцово) в драматическом матче переиграла казанских динамовок – 3:2 (25:21, 15:25, 8:25, 27:25, 15:9). В матче за третье место казанские динамовки переиграли одноклубниц из Краснодара – 3:2 (25:19, 15:25, 19:25, 25:13, 15:7). Казанским девушкам достались и индивидуальные призы. Лучшей диагональной признана Валерия Горбунова, лучшей доигровщицей – Анастасия Котикова, лучшей либеро – Светлана Масалева.
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