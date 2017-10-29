Теннисистка сборной Татарстана Екатерина Яшина вышла в финал международного турнира серии ITF 25000$ «Republican girls» в парном разряде. В финале она вместе с турчанкой Ипек Оз уступила чешскому дуэту – 4:6, 3:6.
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