В 2018 году в нашей стране состоятся президентские выборы. Россияне рассказали, готовы ли они видеть на этой должности представительницу прекрасной половины человечества и что думают об участии женщин в политике.



По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в последние десятилетия роль женщин в политике усилилась, система взглядов в нашем обществе меняется, и половая принадлежность играет все меньшую роль при решении серьезных вопросов.

Если в 1998 году почти половина участников опроса (45%) считала, что необходимо увеличить число женщин-политиков в нашей стране, то сегодня об этом говорят 32% (37% среди женщин и 25% среди мужчин). Доля тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 27% до 38%. При этом по-прежнему около 10% респондентов говорят, что женщин в политической сфере быть не должно (10% в 1998 году и 8% в 2017-м).

В 2005 году на вопрос о том, за кого бы проголосовали на президентских выборах, выбирая между кандидатурами мужчины и женщины (при прочих равных условиях), 44% респондентов ответили, что за мужчину, 17% отдали бы свой голос за женщину. А сегодня на первом месте по популярности ответ «Пол не имеет значения» - так считают 54% наших сограждан. Однако патриархальные взгляды все еще сильны: 38% признались, что скорее выбрали бы мужчину.

Основные аргументы в поддержку женщин таковы: у них может получиться лучше управлять страной, в качестве положительных качеств представительниц слабого пола респонденты называют миролюбие, практичность и рассудительность. Те, кто отдали бы своей голос за мужчину, вспоминают расхожее выражение «Не женское это дело», считают женщин менее сильными, более эмоциональными, а их основным занятием - заботу о семье.

Равенство прав мужчин и женщин, провозглашенное Конституцией страны, по мнению 22% опрошенных, в той или иной степени нарушается. Интересно, что доли мужчин и женщин, давших соответствующий ответ, совпадают (22%), а чаще всего о несправедливости говорят в группе молодежи в возрасте 18 - 24 лет (30%). С тем, что права представителей обоих полов соблюдаются в равной степени, согласны 73%.

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.