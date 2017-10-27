Осенью темой номер один становится вопрос вакцинации. Одни упорно игнорируют прививки, всем сердцем веря в некий всемирный заговор фармацевтов, другие страшно боятся осложнений. Но есть и третья категория: граждане, доверяющие советам людей в белых халатах и послушно проходящие вакцинацию.

«КВ» решили еще раз вернуться к теме прививок и развеять мифы, волнующие прежде всего мам и пап, ведь именно от выбора родителей зависит здоровье ребенка. На наши вопросы отвечает заведующая кабинетом медицинской профилактики ДРКБ, врач-эпидемиолог Эльвира Цибульская.



- Эльвира Фридиковна, многих пугает состав вакцин. Мол, это яд замедленного действия. Из чего на самом деле они состоят?

- Хочу подчеркнуть, что за качеством вакцин ведется строгий государственный надзор. Вакцины бывают разных видов. В одних могут содержаться ослабленные живые микроорганизмы, но они не вызывают болезнь. В состав других входят части клеточной стенки возбудителей. Инактивированные препараты содержат убитые микроорганизмы. Действительно, в некоторые вакцины производитель добавляет тиомерсал - соединение, содержащее этилртуть, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Он используется с 1930-х годов при производстве не только вакцин, но и многих других лекарств.

По данным ВОЗ, тиомерсал имеется в вакцинах против дифтерии, столбняка, коклюша, бешенства, менингококковых инфекций, гриппа, гепатита В, гемофильной b инфекции. На дозу вакцины может приходиться от 8 до 50 мкг тиомерсала. Ряд препаратов вообще содержит лишь следы тиомерсала. Хочется отметить, что люди, употребляя рыбу и устрицы, гораздо больше подвержены воздействию ртути. Наконец, ртуть входит в состав косметических средств - кремов, мыла и т. д.

- Мамы и папы жалуются, что никто не проверяет состояние иммунитета ребенка до и после вакцинации. Требуется ли перед прививкой проведение иммунологического анализа крови?

- Вакцины национального календаря прививок проводятся без предварительного проведения анализов мочи, крови и т. д. Однако это не значит, что никто не осматривает прививаемых людей. Врач (фельдшер) собирает анамнез о заболеваниях, реакциях или осложнениях после прививок, аллергических реакциях на определенные препараты, продукты, уточняет срок предыдущих прививок. Перед осмотром измеряют температуру. Также перед вакцинацией ребенка оформляется информированное согласие или отказ родителей на проведение конкретной прививки. Все это фиксируется в соответствующей документации. Только после соответствующей записи врача проводится вакцинация или дается медицинский отвод - временный или постоянный на конкретный вид прививки. Проведение иммунологического анализа крови не требуется.

Напомню, что временными противопоказаниями для проведения профилактических прививок являются обострение хронических болезней, острые заболевания. Плановые же прививки проводятся через 2 - 4 недели после выздоровления или в период ремиссии. После проведенной прививки устанавливается медицинское наблюдение за прививаемым.

- Есть ли какое-то объяснение тому, что после прививок развиваются осложнения? И являются ли они нормой, как нам утверждают доктора?

- В России принято различать реакции на прививку и поствакцинальные осложнения. Однако многие родители даже умеренное повышение температуры воспринимают крайне настороженно.

К поствакцинальным осложнениям относятся тяжелые и/или стойкие нарушения состояния здоровья в результате вакцинации. Основными причинами поствакцинальных осложнений являются: проведение профилактических прививок без учета медицинских противопоказаний, нарушение техники вакцинации, неправильное хранение вакцины (редко), индивидуальная реакция пациента. Частота возникновения поствакцинальных осложнений в среднем составляет один случай на 10000 проведенных прививок. По данным Всемирной организации здравоохранения, все отклонения состояния здоровья после прививки считаются «неблагоприятными событиями». Хотя многие из них не имеют причинно-следственной связи с прививкой и просто совпадают по времени.

- Еще один популярный слух: убивает ли вакцина иммунитет ребенка?

- Люди, переболевшие, к примеру, корью, краснухой, ветряной оспой, вторично ими не заболевают или болеют в легкой форме. Такой иммунитет объясняется выработкой антител. Но можно и искусственно вызвать образование антител в организме здорового человека и усилить его сопротивляемость в борьбе с микробами. И это достигается с помощью вакцинопрофилактики. После прививки в организме через некоторое время развивается так называемая иммунологическая память, способная защитить человека от заболевания. Многие ошибочно полагают, что лучше переболеть, чем сделать прививку.

К сожалению, несмотря на достижения вакцинопрофилактики в снижении заболеваемости, в обществе нарастает скептическое отношение к прививкам. Люди не перестают сомневаться в эффективности и безвредности иммунизации, отказываются от некоторых или всех вакцин.

Есть статистика. В XIX веке в России детская смертность от инфекционных болезней составляла 40 процентов, причем почти вся приходилась на детей до одного года. Благодаря прививкам в 1977 году во всем мире удалось ликвидировать натуральную оспу - одну из самых страшных болезней человечества. С 2003 года Европа и Северная Америка стали зонами, свободными от полиомиелита. В СССР с 1958 по 1972 год снизилась заболеваемость полиомиелитом в 125 раз, корью - в 6 раз, коклюшем - в 25 раз, дифтерией - в 400 раз. Наконец, ежегодно вакцинация спасает 6 миллионов детских жизней.