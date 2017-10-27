На минувшей неделе в Казани прошел Всероссийский конгресс медсестер. В мероприятии приняли участие более 1000 медработников из 32 регионов России. Спикеры обсудили вопросы, посвященные правильному взаимодействию с пациентами, повышению престижа работы медперсонала, совершенствованию его квалификации, методам борьбы с профессиональным выгоранием, а также многое другое.



Тем для обсуждения у участников конгресса действительно было достаточно. Медсестра - это главное связующее звено между пациентами и врачами. Именно на плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных. Сестринское дело достойно получения должного внимания со стороны государства.

На конгрессе корреспондент «КВ» пообщалась с несколькими медсестрами казанских поликлиник, чтобы узнать, какие проблемы их волнуют. Лишь на анонимных условиях они согласились рассказать о своих тревогах. Почти каждая медсестра жаловалась в первую очередь на низкую оплату своего труда.

- Зарплата наша, честно говоря, недостойная. Настолько, что даже произносить эти суммы вслух не стану, не хочу. Да и зачем, что изменится? По своему графику я должна быть на работе до 16 часов, однако раза 2 - 3 в неделю стабильно задерживаюсь - до 17, а то и до 19 часов. Никто мне за это ничего не доплачивает. Держусь за работу, потому что люблю ее, привыкла уже к ней, к поликлинике, коллективу, пациентам. У нас там добрая семейная атмосфера. Только на этом и держимся. А молодежь этим не заманишь. Вот ее и нет. Молодым деньги нужны. Ну а как без них сейчас? - поделилась с нами медсестра одной из казанских поликлиник.

Конечно же, каждый по-своему может растолковать понятие «недостойная зарплата». Одним 15 тысяч достаточно, другим и 30 тысяч мало. Сколько же получают медсестры согласно официальным данным?

- Средняя заработная плата варьируется от должности к должности. Есть операционные сестры, есть палатные сестры. Медсестры, работающие в поликлиниках, получают около 20 тысяч и более. Никто не говорит, что это предел. Мы работаем над этим. Идет развитие. Новые технологии в сестринской работе ведут и к повышению зарплаты. Если они работают быстро, качественно... За счет этого могут и перераспределяться какие-то статьи на зарплату, - рассказала президент Ассоциации медсестер Татарстана Аида Сафина.

Спикеры обещали обратить особое внимание на роль медсестер в здравоохранении. Если раньше медсестра рассматривалась лишь как помощник врача, то сегодня она - самостоятельное звено в системе. Меры социальной поддержки должны быть распространены и на медсестер. Заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева заверила журналистов, что сегодня именно на это они стараются ориентировать все органы исполнительной власти.

- До 90 процентов медсестер - женщины. У медицины вообще женское лицо. У нас, как правило, мужчины больше руководят, а женщины работают. При этом никто не снимал со слабого пола заботы о доме, детях. Конечно, внедрение технологий, уход за больными, активное развитие паллиативной помощи - большая моральная нагрузка. Поэтому на конгрессе представлен опыт лучших медицинских организаций по профилактике эмоционального выгорания. Да, проблемы существуют. Но над ними работают. Во многих субъектах имеется положительный опыт. Будем распространять его, - отметила Ирина Купеева.

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов сделал акцент на том, что в работе врача главное - любовь к профессии и пациентам, хотя и достойные условия труда никто не отменял.

- Медработник - это в первую очередь призвание. Это те люди, которые идут целенаправленно в медицину со школьной скамьи. Они понимают, что отдадут себя этой профессии. Вот что, наверное, самое главное. Конечно, задача государства - создавать условия, эффективные инструменты, чтобы было правильное нормирование труда. Но во главу угла надо ставить любовь к профессии, пациентам, - подчеркнул он.

Конгресс медсестер, собравший в Казани такое количество специалистов, не решит все имеющиеся проблемы, но еще раз напомнит об их существовании. Возможно, с помощью таких мероприятий удастся изменить в лучшую сторону многое - для начала вопрос с зарплатами.