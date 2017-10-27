Народный месяцеслов величает ноябрь мокрецом и бездорожником, полузимником и лета обидчиком. А еще ноябрь - листокос: первые морозы и порывистый ветер завершают пору золотой осени. Ближе к середине месяца и осины, и березы стоят практически полностью голые.



О последнем месяце осени рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

С приходом ноября наступает настоящая поздняя осень, а ближе к концу месяца - уже предзимье, которое открывает ворота зиме. В течение ноября перестраиваются атмосферные процессы, природа окончательно переходит к зимним преобразованиям.

В первой половине месяца в связи с колебаниями температуры от отрицательной до слабоположительной снег ложится лишь на непродолжительное время и чаще всего стаивает, оставляя после себя на сельских дорогах непролазную грязь. Лишь ближе к концу месяца на полях обычно появляется великолепное снежное покрывало. Судя по средним многолетним данным, в Казани и пригородах снег устойчиво ложится к 19 ноября. Но так случается не каждый год. Согласно климатическим летописям за 147 лет наблюдений в Казани самая ранняя дата, когда снег остался лежать на всю зиму, - 9 октября 1976 года, а в 1982 году постоянный снежный покров образовался только в канун наступления Нового года - 29 декабря.

Температурный режим в течение ноября также претерпевает большие изменения от начала к концу месяца. По многолетним данным, на территории Татарстана в первых числах ноября осуществляется окончательный переход среднесуточных температур через нулевую отметку. Средняя температура ноября по Казани - 3,4 гр. мороза. В отдельные дни в начале месяца еще возможны оттепели, но к концу продолжительность дня заметно укорачивается, и столбики термометра устойчиво переваливают за отметку 10 гр. мороза. В течение месяца в Казани в среднем выпадает около 44 миллиметров осадков, что на 26 миллиметров меньше июльского максимального количества. В начале месяца еще идет мокрый снег, иногда с дождем, при дальнейшем понижении температуры с середины месяца преобладает сухой снег и даже случаются первые метели.

За последнее десятилетие наблюдалась тенденция очень теплого ноября, когда вплоть до конца месяца перекрывались абсолютные рекорды по максимальной температуре за весь многолетний период наблюдений. Так было подряд в ноябре 2008, 2009, 2010, 2013 и 2015 года. Причем ноябрь 2009 года попал в число самых теплых за весь период непрерывных наблюдений. В тот год ноябрьская волна тепла, распространившаяся на территорию Татарстана, отличилась своей небывалой продолжительностью. Из-за мощного атлантического вторжения тепла, которое сохранялось практически 20 дней подряд, установившийся было в начале месяца снежный покров полностью растаял. Даже по ночам отмечалась положительная температура, и ежедневная аномально высокая температура на 8 - 11 гр. перекрывала норму для ноябрьских дней.

И в то же время ноябрь 2007 и 2011 года отличился холодной погодой - средние температуры воздуха оказались ниже нормы на 1 - 3 градуса. Так, ноябрь 2011 года запомнился резким понижением температурного режима уже с начала месяца.

Нынче, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, в Казани и на территории Татарстана среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах средних показателей для ноября. То есть не случится особых сюрпризов, ожидается нормальная для поздней осени погода - в меру прохладная и пасмурная. В первой половине месяца градусники еще зафиксируют умеренно теплые температурные показатели: ночью от слабого плюса до 3 - 5 гр. мороза, днем - колебания от нуля то в плюс, то в минус.

К концу месяца установится стабильный минус: ночью до 8 - 13, днем до 5 - 7 гр. мороза. Для первой декады еще будут характерны моросящие дожди с вкраплениями снежинок. Основная масса осадков выпадет после 15-го числа, по большей части уже в форме снега, не исключены и короткие метели. Правда, в отдельные дни осень еще может напомнить о себе теплыми «окошками» с оттепелью. Но ближе к концу месяца уже войдет в свои права зима с легким белоснежным покровом, при прояснении мороз может окрепнуть до 15 градусов, на дорогах начнется образование гололедицы, местами сильной.