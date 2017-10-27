Необычный мастер-класс провели на днях сотрудники «Казанских ведомостей» в «Доме Роналда Макдоналда».



В этой бесплатной семейной гостинице проживают родители, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице. Таким образом ребята чувствуют поддержку своих близких, что очень помогает в лечении. Добавить положительных эмоций в жизнь маленьких пациентов постарались и сотрудники «Казанских ведомостей», проведя мастер-класс по созданию газеты.

Ребятам рассказали, для чего нужны газеты, потренировали их в разгадывании кроссвордов - ведь ни один номер «Казанских ведомостей» не обходится без «зарядки для ума», а потом предложили выпустить свою полосу для газеты. Ребята живо включились в процесс - тут же принялись обсуждать с родителями, что будет у них на главной полосе, какие иллюстрации понадобятся, какие будут заголовки… Восьмилетняя Амина вместе с мамой сделала газету, на первой полосе которой - полезные советы для поддержания здорового образа жизни и загадка. Азалия решила на газетной полосе рассказать о модных тенденциях этого сезона. А вот Радмир всю первую полосу «Казанских ведомостей» посвятил спорту. Прямо мечта нашего спортивного корреспондента!

Ребята очень внимательно подошли к изучению нашей газеты, рассмотрев несколько принесенных экземпляров издания. Почти все популярные рубрики нашли свое отражение на газетных полосах: и прогноз погоды, и новости, и курс валют, анекдоты и даже гороскоп… А родители детей не только приняли активное участие в создании полос, но и между делом умудрялись почитать номера «Казанских ведомостей». Так что с уверенностью можно сказать - наших подписчиков станет больше! Вполне возможно, что кто-то из ребят в будущем станет редактором, фотографом или корреспондентом. Ведь теперь у них есть интерес к печатному слову.

Время на мастер-классе прошло незаметно как для детей, так и их родителей. В конце встречи директор гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани Юлия Маркова вручила благодарность от одноименного благотворительного фонда главному редактору «Казанских ведомостей» за активное участие в жизни гостиницы и помощь детям, проходящим лечение в ДРКБ.