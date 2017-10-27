Вопрос преподавания и изучения двух государственных языков Татарстана - русского и татарского - находится сейчас в центре всеобщего внимания.



В самой сложной и тревожной ситуации оказались школы. Прокуратура постановила за время осенних каникул привести в соответствие с российским законодательством все учебные планы, образовательные программы по языкам, изменить нагрузку педагогов татарского языка.

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова на тридцать третьем заседании Госсовета РТ пятого созыва, прошедшем на минувшей неделе, эмоционально обрисовала ситуацию:

- На днях у нас была встреча с активом Кукморского района. 25 директоров школ рассказали о том, что до 22 часов ночи им звонят из прокуратуры и не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Подобных жалоб немало и со стороны директоров казанских школ.

В школах идут прокурорские проверки. Директоров вызывают в прокуратуру, требуют изменить учебные программы, убрать из расписания предмет «татарский язык» и заменить его на «родной язык», что, как вы понимаете, не одно и то же. Проводятся родительские собрания, на которых детей в классах должны поделить по национальному признаку. Лучшего способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь!

На каком основании передовая система образования Республики Татарстан ломается в ходе первой четверти учебного года? Есть ли достаточные законные на это основания? Каковы претензии прокуратуры к нашим законам? - с такими логичными и закономерными вопросами Римма Ратникова обратилась к прокурору Республики Татарстан Илдусу Нафикову.

Депутат Госсовета РТ, директор казанской гимназии №102 Ирина Бакова дополнила картину:

- Мы два месяца находимся наедине с этой проблемой. Какой был серьезный повод, чтобы за неделю коренным образом поменять все то, что складывалось в школах многие годы? За время каникул нам предстоит полностью перекроить образовательную программу по языкам, пересмотреть нагрузку педагогов татарского языка.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принимавший участие в работе заседания Госсовета РТ, затронув тему сохранения и развития татарского языка, не остался равнодушным и к проблемам педагогов республики:

- Я обращался к прокурору РТ, генеральному прокурору РФ о том, что нам нужно время, чтобы завершить эту работу с Министерством образования и науки России, объяснить все людям. Но, к сожалению, здесь виноватыми оказались директора школ. Я считаю, что это совершенно неправильно. Вина, если есть, то у всех у нас, но не у них. Эти люди выполняли инструкции, работали по системе, которая у нас сложилась. Директора школ - это интеллектуальный потенциал нашей республики.

Прокомментировал ситуацию и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев:

- В этом году - 25-летие Конституции Татарстана, на будущий год - 25-летие Конституции Российской Федерации. И в российской Конституции, и в татарстанской Конституции безупречно написаны соответствующие статьи. Мы 25 лет работаем, соблюдая эти статьи. Какая необходимость в течение учебного года наскоком, непонятно по каким мотивам, даже не вникая в них, покушаться на учебно-воспитательный процесс? Это аморально. Мы в школах с утра до ночи, годами, десятилетиями, во все времена обучаем добру и терпимости и так далее. Как будто специально политизируют учителей, которые несут грамоту и воспитательный процесс, и учащихся, а учащиеся у нас тоже подготовленные. Такое пожелание: в течение этого учебного года не затрагивать эти вопросы и продолжать работу, которая ведется. Она, думаю, выйдет на определенный конструктив. Всегда договаривались и находили пути. И мы должны к августовскому совещанию будущего года суметь доложить о стандартах и о том, как будем дальше действовать. Сейчас что-либо менять невозможно. 25 лет работали, а сейчас посреди учебного года взяться за разрушение? Что случилось-то или что случится за несколько дней? Еще раз хочу сказать: в своем выступлении Владимир

Путин проявил озабоченность состоянием прежде всего государственного русского языка, при этом поддерживая обучение на родных языках. Почему делается перекос? Поэтому основное пожелание такое: в течение учебного года, до его конца, продолжая конструктивную работу, не затрагивать учебный процесс.