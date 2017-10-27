В Казани в преддверии Дня народного единства в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылась мультимедийная экспозиция «Россия - моя история».



Этот уникальный мультимедийный комплекс в современной интерактивной форме представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней. В 26 залах первого павильона разместились экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы». Они охватывают исторический период с древнейших времен до 1917 года. Во втором павильоне - экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе. 1917 - 1945 гг.» и «Россия - моя история. 1945 - 2016 гг.». Представлены здесь и страницы, посвященные истории Татарстана, которые рассказывают о событиях с древнейших времен до наших дней.

В церемонии открытия исторического парка приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Георгий Шевкунов), митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие почетные гости.

- Одно из главных достоинств проекта - демонстрация неразрывного единства истории России и входящих в нее республик, краев и областей. Экспозиция наглядно доказывает, что мы живем в великой стране с великой историей. Проект в первую очередь рассчитан на подрастающее поколение, и я уверен, он будет интересен молодежи, - отметил Рустам Минниханов.

- История Татарстана, татарского народа на протяжении многих столетий является и историей России. История всей России - это история каждого из нас. Татарстанскими коллегами проведена большая работа при создании экспозиции. Это одна из лучших экспозиций с региональным контентом - очень глубоко, серьезно, взвешенно, при этом очень познавательно и увлекательно, - поделился впечатлениями епископ Тихон.

В исторический парк в день открытия выстроилась очередь из желающих познакомиться с важнейшими страницами истории России и Татарстана. Среди первых посетителей были школьники, курсанты военных учебных заведений, пенсионеры. Молодежь с компьютерной техникой на «ты», и поэтому на выставке среди сенсорных столов, мониторов планшетных компьютеров и других современных гаджетов они чувствуют себя уверенно, с поиском информации у них не возникает никаких проблем.

Школьники говорили, что было бы хорошо проводить уроки истории здесь. И это вполне возможно.

Исторический парк посетили и несколько пар молодоженов. Они заехали сюда по пути в загс. Будущим супругам пожелали вписать счастливую историю их семьи в историю Татарстана.

Вход на выставку свободный.