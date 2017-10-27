Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшую пятницу открыл рабочее движение по двум реконструированным участкам федеральной трассы М7 «Волга».

Они соответствуют самым современным стандартам. Первыми по реконструированной дороге проехали ретроавтомобили клуба «ГАЗ-21», а также КАМАЗы строителей.

Участки трассы М7 с 888-го по 901-й км и с 941-го по 957-й км сданы в полноценную эксплуатацию. Общая их протяженность - 30 км. На открытие движения к 888-му км прибыли высокие гости: Президент РТ Рустам Минниханов и помощник Президента РФ Игорь Левитин, а также заместитель руководителя Росавтодора Андрей Костюк и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Работы по реконструкции этого участка начались еще в феврале 2015 года. За это время из двухполосной дороги II технической категории строители сделали четырехполосную магистраль I категории протяженностью 13,5 км. На отрезке с 888-го по 901-й км появились надземный пешеходный переход, четыре разворотные петли и более километра освещенного пути.

Присутствовали на празднике и сами виновники торжества - дорожные строители. Обращаясь к ним, Рустам Минниханов назвал дорогу судьбоносной, отметив ее важность для развития экономики республики, а значит, и экономики страны.

- В следующем году мы завершим реконструкцию остальных частей трассы. Эти два участка - это 10 млрд рублей инвестиций. Мы благодарны руководству страны, министерству транспорта, Росавтодору. Посмотрите, какое качество работ, - оценил труд дорожников Президент РТ.

Затем Игорь Левитин дал команду открыть движение и на другом участке трассы - с 941-го по 957-й км. Там строители заново возвели отрезок в 7,8 км, что позволило спрямить магистраль и повысить скоростной режим. Ликвидирован участок с ограниченной видимостью, что сделало движение по дороге более безопасным.

Благодаря проделанной работе пропускная способность трассы увеличилась до 6 тысяч автомобилей в час, тогда как в 2015 году здесь могли проехать чуть более 11 тысяч машин в сутки. Новое дорожное полотно рассчитано на повышенную нагрузку, учтено и агрессивное воздействие окружающей среды. Обустроена конструкция отвода ливневых вод, укреплены откосы, установлены барьерное ограждение и необходимые для безопасности дорожные знаки. В сентябре произведен засев газонной травы, так что весной пейзаж за окном автомобиля будет радовать проезжающих яркой зеленью.

В этот день высокие гости вручили награды федерального и республиканского уровня особо отличившимся дорожным строителям.

Игорь Левитин дал свою оценку проделанной работе.

- Сегодня 80% федеральных трасс соответствуют нормативам, хотя около 10 лет назад таких было всего 35%. Татарстан - это регион, где дороги соответствуют нормативам. Сдача этого участка важна - он связывает такие крупные города, как Казань и

Набережные Челны. Здесь идет большой поток грузовых автомобилей и необходимо оптимизировать транспортную инфраструктуру, - подытожил помощник Президента РФ. Последние три участка федеральной трассы на пути из Казани в Набережные Челны планируется сдать в следующем году.