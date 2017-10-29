Часто ли в ровном и спокойном течении дней мы задумываемся о том, что теоретически ЧП может произойти в любое время и в любом месте? Чтобы быть готовым к любым неожиданностям, неплохо было бы знать, как вести себя в той или иной ситуации. Правила безопасности, казалось бы, достаточно просты, но именно они, случись что, могут спасти жизнь многим людям.

Как правильно вести себя, если вы обнаружили подозрительный предмет?

В первую очередь – не надо поднимать панику. Если вы увидели что-то, что, по вашему мнению, не должно находиться в этом месте, то первым делом опросите людей, которые находятся поблизости, – не забыл ли кто-нибудь из них свои вещи.

Если же по результатам опроса хозяин не установлен, то необходимо придерживаться алгоритма, который разработан экспертами для подобных ситуаций.

Если вы находитесь в транспорте

В случае обнаружения подозрительного бесхозного, предмета в общественном транспорте следует незамедлительно сообщить об этом кондуктору или водителю.

Сразу же после остановки транспортного средства и эвакуации пассажиров, необходимо сообщить о ситуации в правоохранительные органы. Сделать это может и тот, кто обнаружил предмет, и ответственное за это транспортное средство лицо.

Однако нашедшему подозрительный предмет следует оставаться на месте до прибытия правоохранителей, чтобы указать им точное местоположение предмета.

Во время телефонного разговора нужно говорить спокойно, избегать излишней эмоциональности в описании ситуации. Необходимо сообщить оператору как можно больше подробностей о предмете – его внешний вид, точное местоположение.

Если подозрительный предмет находится в подъезде

Как и в случае с общественным транспортом, следует попробовать поискать владельца предмета среди соседей. Если никто не подтвердит, что вещь его, необходимо обратиться в правоохранительные органы, а во время звонка и после него действовать, как и в предыдущем случае.

Если вы находитесь в каком-либо учреждении

В каждом учреждении есть пост охраны или администрация. О находке следует сообщить им и дожидаться действий от них.

Признаки взрывных устройств

Подозрительный бесхозный предмет в несвойственном ему месте. Из предмета торчат антенны, провода, некоторые места перемотаны изолентой. На предмете могут иметься батарейки или аккумуляторы, например, от телефонов.

Из предмета доносится шум – тиканье часов, щелчки. От предмета может исходить несвойственный для места запах или от находки может тянуться нитка или веревка (растяжка).

Возможные места установки

Чаще всего это людные места. Подземные переходы, вокзалы, рынки, стадионы, ночные клубы, магазины, общественный транспорт.

Также это электростанции или иные объекты жизнеобеспечения. Учебные заведения, больницы, детские учреждения.

Подвалы и лестничные клетки жилых домов. Контейнеры для мусора, урны, опоры мостов, линий электропередачи.

Во всех случаях

Категорически нельзя трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный предмет. Нельзя использовать на близком расстоянии от находки сотовые телефоны.

Следует зафиксировать время обнаружения предмета и попросить людей отойти от него как можно дальше.

Внешний вид предмета может скрывать его назначение. В качестве камуфляжа может быть использовано все что угодно – сумки, непрозрачные пакеты, коробки, игрушки и многое другое. Даже припаркованное нестандартным образом авто должно вызвать подозрение. Особенно – если стоит на одном месте несколько часов, а водителя рядом не видно.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это то, что место нахождения не совсем соответствует предмету, тем более бесхозному.

Родители обязаны разъяснить детям, что любой найденный на улице или в подъезде предмет может представлять опасность. И трогать их ни в коем случае нельзя.