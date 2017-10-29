На конкурс было подано 36 заявок из 27 районов республики.

Определились победители конкурса «Лучший Общественный совет при муниципальных образованиях РТ», который был проведен впервые, сообщает пресс-служба ресурсного центра «Перспектива».

На конкурс было подано 36 заявок из 27 районов Татарстана. Он проходил по трем номинациям.

Так, для участия в номинации «Лучшая организация деятельности Общественного совета по работе с населением, проживающим на территории муниципального образования, взаимодействию с органами муниципальной и государственной власти, иными организациями и учреждениями» поступило 11 заявок. Абсолютными победителями стали Общественные советы Азнакаевского и Чистопольского районов. На втором месте – Алексеевский район, на третьем – советы Актанышского, Заинского и Лаишевского районов.

В номинацию «Лучшая организация деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых населению на территории муниципального образования» было подано 10 заявок. Первое место здесь досталось Общественному совету Нижнекамского района. Второе место присуждено совету Нурлатского района, третье – Кукморского.

В номинацию «Лучшая организация деятельности Общественного совета по активному участию в мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования и освещению деятельности Общественного совета в СМИ» поступило 15 заявок. Первое место в этом направлении поделили Общественные советы Алметьевского и Елабужского районов. На втором месте – советы Буинского и Муслюмовского районов. Третье место заняли советы Верхнеуслонского и Зеленодольского районов.

Торжественное подведение итогов конкурса состоится 14 ноября в здании Госсовета РТ.