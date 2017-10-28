Более чем 1,5 тыс. кредиторов предъявили конкурсному управляющему обанкротившегося «Спурт Банка» требования на сумму 1,6 млрд рублей.

Данные требования находятся на рассмотрении, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

На сайте отмечается, что реестр требований кредиторов будет открыт до 6 декабря этого года. После закрытия реестра на удовлетворение требований кредиторов «Спурт Банка», согласно предварительной оценке конкурсного управляющего, может быть выделено не более 580 млн рублей.

По сообщению временной администрации, балансовая стоимость активов «Спурт банка» составляет 6,4 млрд рублей, обязательства банка по балансу составили 12,4 млрд руб., в том числе обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями - 1,1 млрд руб.