Первый круг чемпионата РФПЛ казанский «Рубин» завершал в Уфе. Команда Сергея Семака в этом сезоне никому очки без борьбы не отдает, вот и «Рубин» не стал исключением.

Но уже на 3-й минуте гости забили – Бауэр так далеко вынес мяч из аута, что тот скользнув по защитнику, упал по движению Карадениза, и Гек, уже падая, сумел пробить мимо Беленова – 0:1. На 11-й минуте уже Азмун мог пробить поудачнее.

К 20-й минуте хозяева наконец-то освоились, и стали терзать оборону «Рубина» по флангам, но особо не преуспели. Не предвещал особых проблем и навес на правый фланг, где Сорокин и Сугурдссон должны были без помех отводить угрозу, но оба наших защитника потеряли своих игроков, и нехитрая «двоечка» привела к голу Стоцкого – 1:1.

Выход во втором тайме на поле последовательно Канунникова и Жемалетдинова мало что мог поменять в игре «Рубина»: атаковали уже больше хозяева. Можно вспомнить разве что удар Камболова со штрафного.

А на 90-й минуте после дальнего удара Ванека со штрафного от «Рубина» ускользнула и ничья – Рыжиков с ударом не справился - 2:1.