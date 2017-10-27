Уважаемые татарстанцы! 30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей страны, когда миллионы советских людей, в том числе и жители нашей республики, стали жертвами тоталитарной системы, пройдя через ссылки, спецпоселения и лагеря.

Для тех, кто пострадал от политических репрессий, – это день печали и скорби. А для молодого поколения – это день познания нашей непростой истории. Это урок памяти, из которого необходимо сделать выводы.

На протяжении двадцати предвоенных лет прошлого столетия по политическим мотивам уничтожались целые слои и сословия нашего народа. Было «раскулачено» и обескровлено крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий. Клеймо «враг народа» стояло не только на самих репрессированных, но и на их родных и близких. Миллионы сломанных человеческих судеб и насильно прерванных жизней положили начало величайшей трагедии, породили в людях и обществе глубокую социальную апатию. В количественном отношении пик репрессий пришелся на 1937 – 1938 годы, когда за два года по известной 58-й статье («контрреволюционные преступления») были осуждены 1,3 миллиона человек.

Среди жертв тоталитарного режима немало и наших земляков. Многие из них пережили те страшные времена. И сегодня их сердца хранят память о событиях прошлого века, о которых долгое время не позволялось не только помнить, но и думать. В Республике Татарстан имена более пятидесяти тысяч политических репрессированных и их семей, привлеченных к административным репрессиям, увековечены в двадцати семи томах Книги Памяти республики. Установленные в городах и селах республики мемориальные сооружения являются символом народной памяти о невинных жертвах трагических событий.

Руководство республики принимает необходимые меры для обеспечения правовой и социальной поддержки граждан, переживших сталинский тоталитарный режим. За счет бюджета Республики Татарстан оказываются меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

Пусть память о невинных жертвах найдет место в сердце каждого гражданина нашей республики и поможет нам строить правовое и демократическое общество, где права граждан будут провозглашены как одна из его главных ценностей.

Долгих лет жизни и доброго здоровья всем, кто пережил несправедливые обвинения и при этом сумел сохранить в себе патриотизм, человечность и чувство собственного достоинства. Благополучия, бодрости духа и мира Вам и Вашим близким.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан В.Г.Шайхразиев.