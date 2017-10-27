На трассе Казань-Оренбург столкнулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Amarok.

ДТП произошло накануне, роковым стал участок на 10-м километре трассы, соединяющей Казань и Оренбург, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В результате аварии несколько пострадавших оказались зажаты конструкциями автомобилей. По сигналу, поступившему на номер 112, на место ДТП выехали пожарные, скорая помощь и полиция. Пожарные провели мероприятия по обесточиванию аккумуляторных батарей машин и извлекли пострадавших.

Водитель ВАЗ-2110 получил ссадины лица и рану переносицы. У одного из пассажиров иномарки ушиб грудной клетки и осколки в голове, а 53-летняя пассажирка Volkswagen получила перелом голени и коленной чашечки.