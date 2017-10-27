«Литературным флагманом России» признан Санкт-Петербург.

Татарстан стал одним из самых читающих регионов России по итогам конкурса, организованного Российским книжным союзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

Как сообщили организаторы, наряду с Татарстаном в число лауреатов вошли Калининградская область и Москва. «Литературным флагманом России» признан Санкт-Петербург.

Татарстан подал на конкурс идею с «Культурным дневником школьника», который содержит информацию о культуре республики, а также задания для самостоятельного выполнения. Изначально планировалось, что в проекте будут участвовать лишь школьники начальных классов и их родители, но он вышел за пределы учебных заведений и охватил весь Татарстан.



Напомним, проект «Культурный дневник школьника» впервые был реализован в 2014/2015 учебном году (2014 год был объявлен Годом культуры). Тогда яркие альбомы для занесения в него всех посещенных мероприятий получил каждый первоклассник республики, всего около 40 тыс. детей. Успех позволил уже на следующий год реализовать проект среди учеников всех младших классов на территории Татарстана.

В двадцатку лучших также попали Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Ярославская, Ульяновская области, республики Крым, Хакасия, Ставропольский и Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ.