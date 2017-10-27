Соответствующее заявление сделала руководитель Комитета содействия развитию туризма в Казани Дарья Санникова.
По итогам 2017 года количество туристов, посетивших Казань, может достигнуть 2,7 млн человек, приводит слова Дарьи Санниковой ИА «Татар-информ». По ее словам информация о количестве гостей города собирается из нескольких источников – данных Управления внутренней миграции, отчетов гостиниц и туристических объектов. В следующем году к подсчетам планируется привлечь экспертов и внедрить новые методики, позволяющие получить более точные данные.
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