4 ноября в Казани православные верующие пройдут крестным ходом в честь прославления Казанской иконы Божьей матери. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Начнется праздничное шествие в 9 утра, сразу после торжественной литургии в Благовещенском соборе. ГИБДД Казани предупреждает, что 4 ноября с 6.00 до 11.30 часов будет ограничено транспортное движение по улице Миславского - от улиц К.Маркса до Большой Красной.

Крестный ход во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном пройдет от собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма.

В этот же день должны состояться три митинга. Два митинга пройдут в сквере Славы. Где пройдет третий митинг, посвященный памяти исторических событий 1612-13 годов и организуемый инициативной группой граждан, пока неизвестно.