Избавить маршрут следования участников чемпионата мира по футболу-2018 от визуального мусора – незаконной наружной рекламы, такую задачу поставили перед собой специалисты Управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании в мэрии.С начала этого года по маршруту следования участников предстоящего мирового чемпионата по футболу, сотрудниками УАТИ зафиксировано свыше 760 правонарушений. В основном, это самовольное размещение наружной рекламы на фасадах зданий, несанкционированные навалы мусора и так далее. Нарушают чаще всего сетевые магазины и мелкие предприниматели.

Всего же в Казани в 2017 году зафиксировано более 1,5 тысяч незаконной установки наружной рекламы. Составлено 690 материалов об административном правонарушении. Более 400 конструкций уже демонтировано, 124 рекламных объекта узаконены.