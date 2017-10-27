В столице Татарстана за 10 месяцев текущего года сотрудниками Управления административно-технической инспекции исполкома Казани выявлено 78 незаконных свалок. Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник УАТИ Альфир Шамсутдинов.

Этот показатель на 10 % выше, чем в прошлом году. Но ситуация, хоть и вызывает тревогу, не аховая. В 2013 году в Казани и в ее пригороде было выявлено около 200 свалок. «Работа продолжается», - отметил Альфир Шамсутдинов.

Пристальное внимание уделяли в этом году сотрудники УАТИ деятельности управляющих компаний. В частности, за плохое содержание придомовых и прилегающих ко дворам территорий, специалисты составили 138 материалов об административной ответственности. Свыше 120 дел об административном нарушении было заведено за ненадлежащее содержание площадок ТБО и территорий вокруг них. Антилидером в этих списках стал УК Приволжского района.