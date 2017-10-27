В обращении мэр Казани подчеркнул высокий уровень транспортной системы Казани.

29 октября этого года в России отмечается День работников автомобильного транспорта. С этим праздником работников отрасли поздравил и мэр Казани Ильсур Метшин. В своем обращении он отметил, что специалисты создают основу поступательного развития экономики города и республики.

«Во многом благодаря вам транспортная система Казани, которая с каждым годом продолжает совершенствоваться, по праву признается одной из самых лучших в стране», - говорится в поздравлении, размещенном на портале kzn.ru.

Мэр особо подчеркнул, что качественная работа общественного транспорта помогает не только горожанам, но и направлена на успешную организацию, проведение многих мероприятий мирового уровня, обслуживание гостей столицы РТ.