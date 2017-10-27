Спектакль по комедии Николая Гоголя «Женитьба» театра им. В.И. Качалова в постановке Ильи Славутского принял участие в фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
В рамках фестиваля качаловцы представили свою работу в Москве на Новой сцене театра имени Вахтангова. Как сообщает пресс-служба театра им. В.И. Качалова среди зрителей были мэтры современной российской режиссуры Римас Туминас, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, заместитель министра культуры России Александр Журавский.
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