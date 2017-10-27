Встреча с известным актером Сергеем Безруковым, который является председателем общественного совета проекта «Театры - детям», Наталией Пилюс - депутатом Госдумы РФ, федеральным координатором проекта, Айгуль Горнышевой - региональным координатором проекта, Эльвирой Камаловой - первым заместителем министра культуры РТ состоялась сегодня в Татарстанском региональном отделении партии «Единая Россия».
Напомним, проект был взят в реализацию в Татарстане чуть больше месяца назад. В нем участвуют 4 театра Татарстана: тюз, татарский тюз, театр кукол «Экият» и Набережночелнинский тюз.
Как подчеркнул Сергей Безруков, цель проекта - поддержать постановку новых спектаклей в детских театрах, фестивальные проекты, помочь театрам приобрести современное сценическое оборудование, театральные костюмы.
Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».
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