Напомним, проект был взят в реализацию в Татарстане чуть больше месяца назад. В нем участвуют 4 театра Татарстана: тюз, татарский тюз, театр кукол «Экият» и Набережночелнинский тюз.

Как подчеркнул Сергей Безруков, цель проекта - поддержать постановку новых спектаклей в детских театрах, фестивальные проекты, помочь театрам приобрести современное сценическое оборудование, театральные костюмы.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».