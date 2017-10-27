Сегодня в Казани, в школе №179, состоялся первый Республиканский родительский форум «Крепкая семья – основа социализации учащихся: проблемы и тенденции».

В форуме приняли участие более 450 человек - представители родительских комитетов школ Татарстана, Советов отцов, Советов бабушек, родительских ассоциаций, ученые, педагоги, психологов, медиков

На 6 дискуссионных площадках форума родители и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали самые актуальные проблемы: «Семейные традиции как гарант крепкой семьи», «Профилактика агрессивного и суицидального поведения детей и подростков», «Дети в Интернете – кто за них в ответе?», «Здоровое питание обучающихся», «Родители и дети с ограниченными возможностями здоровья», «Трудовое воспитание школьников».

Все дискуссии прошли в режиме видеоконференции и за ними могли наблюдать родители и педагоги во всех районах Татарстана.