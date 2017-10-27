С 3 по 5 ноября «Баскет-Холл» собирает спортсменов со всей страны на вторые Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги RocknRoll&Co. Вход - бесплатный. Участие в программе примут спортсмены из 21 региона России.