С 3 по 5 ноября «Баскет-Холл» собирает спортсменов со всей страны на вторые Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги RocknRoll&Co. Вход - бесплатный. Участие в программе примут спортсмены из 21 региона России.
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