Столица Татарстана станет местом проведения финального этапа международного турнира футбольной школы «Юниор».

Участие в турнире примут команды четырех возрастов – с 2008 по 2011 г.р. За призы поспорят 56 коллективов из России, а также Казахстана и Узбекистана. Ведущим турнира будет телекомментатор Дмитрий Шнякин, а в гости к юным игрокам приедут игроки основного состава «Рубина».

Матчи пройдут со 2 по 5 ноября сразу на двух площадках: в манеже Центрального стадиона и в манеже по ул. П. Лумубы , 47а.