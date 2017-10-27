27-летняя жительница Нурлатского района РТ задолжала свыше 180 тысяч рублей на содержание трех несовершеннолетних детей. Ранее гражданка Д. была лишена родительских прав.

За злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Суд назначил должнице наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

С начала текущего года судебные приставы Татарстана возбудили 878 уголовных дел по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.