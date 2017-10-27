Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 8,25 процента годовых. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

В сообщении отмечено, что Банк России проследит за балансом рисков существенных и устойчивых отклонений инфляции и за динамикой экономической активности относительно прогноза.

Напомним, что в сентябре этого года Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% годовых. Совет директоров отметил, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. Для поддержания инфляции на этом уровне Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.