Транспортный узел в Менделеевске необходим для транспортировки продукции ряда близлежащих предприятий.

Заместитель главы района Альберт Саттаров отметил, что проект потребует серьезных инвестиций: только для постройки причальной стенки необходимо около двух миллиардов рублей, создание же полноценного логистического центра может обойтись во все десять. В этой связи проект находится на этапе поиска финансирования, в роли его инвесторов могут выступить транспортно-логистические компании и некоторые резиденты ОЭЗ «Алабуга». Эти вопросы были обсуждены на совещании администрации Менделеевского района, сообщают «Менделеевские новости».