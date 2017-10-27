Сегодня помощник Президента РФ открыл участок трассы М-7.

- Сегодня 80% федеральных трасс соответствуют нормативам. Около 10 лет назад их было всего 35%. Это говорит о том, что постепенно все федеральные трассы будут такого уровня, как этот участок. Татарстан - регион, где трассы соответствуют нормативному состоянию. А здесь связаны крупные города Казань и Набережные Челны, что очень важно. Здесь идет крупный поток грузовиков и транспортные потоки надо разводить. Я хочу поздравить водителей с теми условиями, которые им создали дорожники, - сообщил Левитин.