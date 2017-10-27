Хоккеисты казанского «Ак Барса» в Шанхае начали свое выездное турне по Дальнему Востоку с победы над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Лишь в середине первого периода после броска Василия Токранова Александр Свитов изловчился подправить шайбу в сетку – 0:1. Однако ошибка в простой ситуации в концовке второго периода уравняла шансы команд – 1:1. И все же Язьков в блестящем сольном проходе на 51-й минуте сумел вновь вывести казанцев вперед – 2:1. Победа «Ак Барса» над китайцами – четвертая в четырех встречах. А у Язькова это четвертая шайба за «Ак Барс» - верите ли вы в магию чисел?