Показатели добычи нефти с начала года выросли на 2,3%, в то же время выросли объемы производства нефтехимической продукции и резиновых изделий – на 4,3% и 13,2% соответственно.

Об этом в своем докладе в ходе заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил ее генеральный директор Рафинат Яруллин. Одновременно наблюдается уменьшения объема производства пластмассовых изделий и нефтепродуктов – на 1% и 8%.

Рустам Минниханов, заслушавший доклад, отметил, что одним из наиболее важных вопросов отрасли остается подготовка специалистов для нее. С этой целью президент обратился к ректору КНИТУ-КХТИ с просьбой организовать взаимодействия работы профильного вуза и существующих предприятий.