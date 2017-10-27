Работы велись с 2015 года и обошлись в 10 млрд рублей.

Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и помощник Президента РФ Игорь Левитин открыли движение на участке 888 км трассы М-7. Президент РТ оценил работу строителей: - Любая дорожная инфраструктура это огромные деньги. Сегодня мы открываем два участка стоимостью 10 млрд рублей. Еще 3 участка будут открыты в следующем году. И каждый рубль здесь должен быть вложен правильно. Я считаю, что у нас достаточно серьезная команда дорожников. У нас все должно соответствовать стандартам, - резюмировал Рустам Минниханов.