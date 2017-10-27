Рустам Минниханов принял участие в открытии мультимедийного парка «Россия — моя история» на территории «Казанской ярмарки».

Сегодня в Казани на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоялось торжественное открытие регионального мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Концепция проекта включает в себя рассказ о ключевых вехах в развитии российского государства с древнейших времен до наших дней. В открытии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов, архиерей Русской православной церкви епископ Тихон, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и другие.

Выступая с приветственным словом, Президент Татарстана отметил, что каждый, кто переступит порог музейной экспозиции, убедится в том, что живет в великой стране.

«Одно из главных достоинств проекта — демонстрация неразрывного единства истории России и входящих в нее республик, краев и областей. Музей в первую очередь рассчитан на подрастающее поколение. Изучайте историю своего края, будьте патриотами. Только так вы станете продолжателями великих достижений отечества», — сказал он.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов зачитал приветствие от имени первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

«Приветствую вас по случаю открытия мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" в городе Казани. Здесь, на пересечении древних торговых путей, соединявших Европу и Азию, Запад и Восток, на протяжении многих веков в мире и согласии проживают представители разных народов, религий, культур. Считаю глубоко символичным, что сегодня, в преддверии Дня народного единства, парк "Россия — моя история" открывается именно в Казани, которая сыграла важную роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Уверен, что казанский парк "Россия — моя история" вызовет живой интерес у жителей и гостей города, станет центром притяжения для посетителей всех возрастов, особенно детей и молодежи. Желаю вам успехов и всего самого доброго!» — озвучил Сухов приветствие федерального чиновника.

После торжественной части гостям устроили небольшую экскурсию по залам экспозиции, а затем Рустам Минниханов и епископ Тихон Шевкунов ответили на вопросы журналистов.

«Очень захватывает, интересно, познавательно и полезно. И вся древняя история, и современная история — все подробно изложено. И самое главное — вся система очень инновационная, здесь можно еще добавлять контент. Я уверен, что это будет интересно прежде всего для наших детей, будет очень интересно здесь проводить уроки, классные занятия. Это очень востребовано и для нашего взрослого населения — для пенсионеров», — сказал Президент Татарстана, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ» о своих впечатлениях от исторического парка.

Рустам Минниханов поблагодарил основного партнера проекта — компанию «Газпром», епископа Тихона и всех, кто принял участие в создании исторического парка.

«Самое главное — у нас получается хороший комплекс, — отметил он. — Мы еще дальше подумаем, как облагородить эту территорию. Я хочу сказать, что это гениальный проект с душой и серьезно проработанный. Мы много ездим, много смотрим, но вот такого уровня, с таким массивом информации я нигде в мире даже не видел. Поэтому я очень восхищен той работой, которая проведена здесь нашими московскими коллегами, ну и наши ребята постарались. Я думаю, что приду еще сюда неоднократно. Нам всем важно все это глубоко познать, ведь наши познания истории, они несколько поверхностны. Здесь есть возможность более глубоко погрузиться. Очень достойный объект, это будет одним из таких мест, куда мы будем приглашать гостей».

Как отметил епископ Тихон, экспозиция парка в Татарстане отличается глубоким и взвешенным подходом к обработке, представлению исторических фактов.

«Татарскими коллегами проведена выдающаяся работа и в области нашей давней, и в области новейшей истории. Это одна из лучших экспозиций с региональным контентом. Очень глубоко, серьезно, взвешенно и очень познавательно. Можно добавить, что очень увлекательно. Я смотрю, что наши молодые ребята, которые пришли на выставку, стоят и возле основного контента, и возле регионального контента, они с огромным интересом на все это смотрят», — выразил мнение Тихон Шевкунов.

Напомним, исторические парки «Россия — моя история» планируется создать в 17 регионах России. Казанская площадка является второй в ПФО — 12 июня 2017 года такой же парк был открыт в Уфе. В Приволжском федеральном округе парки будут созданы в Самаре, Перми, Саратове и Нижнем Новгороде.