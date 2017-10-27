ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на улице Гудованцева, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Легковой автомобиль сбил насмерть пешехода – 47-летнего мужчину, скрывшись после этого с места преступления. Полицейские сумели установить госномер машины, вскоре была найдена и его владелица – 29-летняя девушка. Подозреваемая была задержана, за оставление транспортного средства после ДТП она была привлечена к административной ответсвенности.

В то же время в ее отношении было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель человека». Примечательно, что девушка только за этот годы 21 раз была оштрафована за нарушение ПДД.