Ведущие торжественной церемонии вручения V Национальной музыкальной премии «Алтын йолдыз» решили удивить взыскательную публику своими сценическими костюмами.



Напомним, в этом году почетная миссия ведущих одного из самых значимых в культурной жизни республики события возложена на популярных диджеев «Болгар радиосы» Лейсан Гарифуллину, Ильфара Каримова и Гульназ Файзрахманову. Костюмы для церемонии им готовит знаменитый дизайнер Нажия Галимова.

24 октября состоялась первая встреча модельера со своими именитыми клиентами.

«Сначала я увидела глаза ведущих и тотчас подумала: «Какое же платье им идет?» А потом, конечно, обратила внимание и на фигуру ведущих», - смеясь, вспоминает Нажия Галимова.

Модельер подчеркнула, что перед ней была поставлена сложная задача - костюмы ведущих должны всех удивить. «Мы хотим всех удивить своими костюмами», - заметила Гульназ Файзрахманова.

Помимо того, что костюмы должны быть эксклюзивными, одежда ведущих не должна повторяться даже в мелочах и должна оставить у зрителей яркие, приятные впечатления. Но уже сегодня известны некоторые нюансы будущих платьев девушек и камзола Ильфара Каримова.

Нажия Галимова заметила, что в сценические костюмы решила добавить перья в качестве украшения, а вот от узоров, которые зачастую «кочуют» от костюма к костюму, дизайнер намерена отказаться.

«У ведущих будут красивые короны, яркие сережки. Ткани приехали из Италии, шелк используется только натуральный», - приоткрыла завесу тайны Нажия Галимова.

По ее дизайнерской задумке, в костюмах будут повторяться основные цвета премии, а золотая палитра будет превалировать над остальной цветовой гаммой. Безусловно, в костюмах будет присутствовать и традиционный для республики зеленый цвет.

До проведения торжественной церемонии вручения престижной музыкальной премии осталось не так много времени, поэтому уже сегодня работа над ее безупречным проведением кипит по всем направлениям.

Напомним, что вручение V Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» (6+) состоится в Казани 9 декабря.

По вопросам приобретения билетов можно обращаться в кассы КРК «Пирамида» или на сайт «Кассир.ру».

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