Вчера в Минсельхозпроде РТ состоялась встреча с болгарской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым.
С состоянием агропромышленного комплекса республики и реализацией программ господдержки гостей ознакомил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов.
- Наша республика наряду с развитой химической промышленностью и машиностроением также имеет достаточно сильное сельское хозяйство, – отметил он. – Каждый год Татарстан обеспечивает устойчивый темп роста производства сельскохозяйственной продукции.
Посол Болгарии в РФ Бойко Коцев назвал возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере производства молока, разработке перспективных сортов сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба министерства.
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