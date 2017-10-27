Сегодня в Казани в двух павильонах выставочного центра «Казанская ярмарка» открылась мультимедийная экспозиция «Исторический парк «Россия – моя история».
Этот единственный в мире мультимедийный комплекс в современной интерактивной форме представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней.
В церемонии открытия выставки приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители руководства республики и города, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, другие почетные гости.
- Выставка наглядно показывает, что история Татарстана неразрывна от истории России. Экспозиция наглядно доказывает, что мы живем в великой стране с великой историей. Уверен, это проект будет интересен молодежи. Выставка станет площадкой для проведения масштабных республиканских и городских мероприятий, – отметил Рустам Минниханов.
На экспозицию выстроилась очередь из желающих познакомиться с необычной экспозицией.
Вход на выставку – свободный.
Кстати
В 2015 году в Москве в 57 павильоне ВДНХ по решению Правительства Москвы был открыт первый Исторический парк «Россия – моя история». С тех пор ведется работа по созданию мультимедийных исторических парков в субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день исторические парки открыты в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Якутске, Махачкале и Волгограде.
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