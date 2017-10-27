Сегодня в Казани в двух павильонах выставочного центра «Казанская ярмарка» открылась мультимедийная экспозиция «Исторический парк «Россия – моя история».

Этот единственный в мире мультимедийный комплекс в современной интерактивной форме представляет всю историю России с древнейших времен до наших дней.

В церемонии открытия выставки приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители руководства республики и города, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, другие почетные гости.

- Выставка наглядно показывает, что история Татарстана неразрывна от истории России. Экспозиция наглядно доказывает, что мы живем в великой стране с великой историей. Уверен, это проект будет интересен молодежи. Выставка станет площадкой для проведения масштабных республиканских и городских мероприятий, – отметил Рустам Минниханов.

На экспозицию выстроилась очередь из желающих познакомиться с необычной экспозицией.

Вход на выставку – свободный.