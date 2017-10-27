На международном турнире по бадминтону «APACS Kazakhstan Junior U19 2017», который прошел в казахстанском Шымкенте, татарстанские спортсмены стали призерами во всех пяти разрядах.
В мужском одиночном разряде «серебро» завоевал казанец Амир Хамидуллин, а бронзовую медаль выиграл Тимур Валиуллин из Алексеевского района. В женском одиночном разряде «бронза» досталась казанским бадминтонисткам Алине Романко и Марии Малыгиной, которые в паре стали потом чемпионками турнира. В смешанно разряде бронзовые медали завоевали Амир Хамидуллин и Мария Малыгина, а бронзовые – Тимур Валиуллин и Алина Романко.
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