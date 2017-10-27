Волейболисты казанского «Зенита» в Красноярске встречались с местным «Енисеем» в рамках мужского чемпионата России. Так уж получилось, что за день до этого в Красноярске всухую проиграла команда «Енисея» женского, причем казанскому же «Динамо».

Но и мужчины Красноярска две партии также ничего не могли противопоставить отлаженной казанской команде – 22:25 и 20:25. Вели казанцы и в третьем сете (10:18), но тут вдруг началась тотальная истерика у клуба из Сибири. Каждая доигровка казанцев тщательно просматривалась по видео. Игроки «Енисея» жестами реагировали на каждое судейское решение. В итоге третий сет у «Зенит» просто украли – 20:25. Та же история продолжалась и в сете четвертом, но казанцы, вопреки подобному беспределу, все же выиграли партию – 26:24, а с ней и матч – 3:1.