Футболисты казанского «Рубина» вновь огорчили своих болельщиков. В волжском дерби самарские «Крылья Советов» на этот раз оказались сильнее, переиграв команду Курбана Бердыева на стадионе «Казань-арена» со счетом 2:1.

Все разговоры о том, что этот матч надо выигрывать, заглохли сами собой - на игру было продано всего 480 билетов. Зрители сделали свой выбор, хотя по стадиону объявили, что на матче присутствует более 3000 человек.

Особой ротации Бердыев не предложил - вместо Наваса на поле появился Сорокин. Второй матч подряд место в воротах занял Сергей Рыжиков. При этом странно было видеть, что капитанской повязки удостоился Янн Мвила.

У самарцев в атаке играли хорошо знакомые казанским болельщикам Денис Ткачук и Сергей Корниленко. Они-то и стали самыми заметными фигурами матча.

А вот Азмун вновь огорчил - не попадал он по ходу матча из убойных позиций, хотя моменты ему партнеры создавали.

На 7-й минуте встречи казанцы все же забили. Магомед Оздоев пробил-таки Конюхова. Увы, в спорном моменте судьи углядели офсайд и гол отменили.

Самарцы чаще ошибались, но это сыграло злую шутку с «Рубином». Камболов упустил своего игрока, и Кленкин при попустительстве защиты хозяев изловчился сделать пас на никем не прикрытого Корниленко - 0:1 на 33-й минуте.

В начале второго тайма два момента запорол Канунников, а тут еще Ткачук перехитрил защитников хозяев - вместо навеса откатил мяч под удар. И Алиев, не мудрствуя лукаво, просто со всей силы приложился по мячу. Кожаный снаряд летел прямо по центру, но Рыжиков момента удара увидеть не успел, закрытый своими защитниками. И второй мяч влетел в его ворота прямо под ним - 0:2.

«Рубин» побежал отыгрываться. И вот Жемалетдинов сумел-таки пробить точно и сильно - 1:2.

Оживил игру вышедший на замену Лестьенн, но ему чуть-чуть не хватало точности в передачах, да и партнеры не всегда его понимали.

Так матч и докатился до финального свистка. «Рубин» выбыл из борьбы за Кубок России и теперь в невеселом настроении поедет в Уфу, чтобы сразиться с командой Сергей Семака уже в матче чемпионата России. Игра пройдет в ближайший понедельник.