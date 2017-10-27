В чем секрет прочности и долголетия семьи? Как пройти через всю жизнь вместе и сохранить любовь? Ответы на эти вопросы дали участники фестиваля «Улыбка мудрости - 2017», прошедшего на сцене НКЦ «Казань» 23 октября.



В этом году конкурсантами стали семь семейных пар в возрасте от 70 лет - представители разных районов нашего города, за плечами которых долгие годы совместной жизни. История каждой семьи по-своему интересна и уникальна.

Жизненные пути Фаргата Нурутдинова и Сании Мусиной, пересекшись в молодости, соединились только много лет спустя. Герман и Валентина Щербаковы вот уже 60 лет идут рука об руку - не только супруги, но и коллеги, посвятившие более половины жизни труду на одном казанском предприятии.

Самый старший конкурсант Камиль Тукаев недавно отметил 90-летие. Он не только вдохновенно читал стихи собственного сочинения, но и представил свои живописные работы. Активной творческой деятельностью и саморазвитием продолжают заниматься и другие участники конкурса. Среди увлечений - йога, пение, туризм, изучение иностранных языков, освоение компьютера.

Семейным парам предстояло пройти множество творческих испытаний. В музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» все блестяще справились с заданием, без труда угадав любимые песни студенческих лет. Другое задание предназначалось только для жен - нужно было по фотографии набора продуктов придумать рецепт приготовления блюда. Свою сплоченность в совместном деле продемонстрировали супруги в следующем конкурсе - им нужно было построить дом. Конечно, не настоящий, а игрушечный - из конструктора. Благодаря мудрости и богатому жизненному опыту участники легко справились с испытанием под названием «Продолжи пословицу». А еще пары исполнили задорные частушки на русском и татарском языках, добавив веселья празднику. Представляя домашнее задание, выступавшие проявили свое актерское мастерство.

Подводя итоги конкурса, члены жюри единодушно решили не выбирать лучшую семейную пару: участники уже стали победителями, выйдя на сцену и поделившись со зрителями своим примером счастья, согласия и любви. Все конкурсанты были награждены дипломами в различных номинациях и получили подарки от спонсоров.

«Главная цель фестиваля - патриотическое воспитание, - поделилась одна из организаторов проекта Любовь Ушатик. - Старшее поколение должно показывать молодым, что прочная семейная жизнь - это достояние, секрет личных успехов. В прошлом году в конкурсной программе принимали участие дамы от 70 лет, в этом - пожилые семейные пары. Останавливаться на достигнутом мы не планируем и обязательно будем придумывать что-то новое».

Праздник подарил много положительных эмоций, мощный заряд энергии и оптимизма всем собравшимся. Небольшой концертный зал НКЦ в этот день был полон: поддержать участников пришли родные, близкие, друзья. У каждой семейной пары была своя группа поддержки.

Фестиваль «Улыбка мудрости» проводится в Казани второй раз при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Казанского местного отделения партии «Единая Россия», городского совета ветеранов, комплексного центра социального обслуживания населения Казани.