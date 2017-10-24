Так сложилось, что у 11-летнего еврейского мальчика Моисея не оказалось никого ближе бакалейщика-мусульманина Ибрагима. Эта трогательная, философская история о вере, дружбе и любви «Месье Ибрагим и цветы Корана», написанная современным бельгийским драматургом и писателем Эриком-Эмманюэлем Шмитом, поставлена в театрах многих стран.

В этом году казанские театралы могли увидеть две версии пьесы: спектакль «Открыт с восьми и до полуночи» в постановке выпускницы Щукинского училища Елены Кудряшовой в Доме актера и «Мсье Ибрагим», который поставил выпускник ГИТИСа Искандер Нуризянов в Театре на Булаке. А на днях Казанский государственный театр юного зрителя представил грустную комедию «Господин Ибрагим» по тому же произведению. В спектакле заняты всего четыре актера: Алексей Зильбер, Михаил Меркушин, Гузель Шакирзянова и выпускница Казанского театрального училища Юлия Маширова.

- «Господин Ибрагим» - это великолепный драматургический материал. Эта добрая, человеческая история действительно не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых. К тому же тема взаимопонимания и уважения между людьми разных национальностей сегодня актуальна во всем мире, - рассказал режиссер спектакля Ильгиз Зайниев. - Изначально Эрик-Эмманюэль Шмит написал повесть от лица мальчика, который остался без семьи. По сути это монолог главного героя, а превратить монолог в действие, игру всегда сложно. Мне было очень приятно работать с профессиональными, образованными актерами. Репетиции проходили интересно. Иногда мы не репетировали, а сидели и по нескольку часов просто разговаривали.

Разговаривали о чем угодно - о поэзии, истории, музыке, прочитанных книгах, о том, что происходит вокруг. Так мы притирались друг к другу, искали подходы к непривычной пьесе.

- Для меня роль Господина Ибрагима необычна и неожиданна. Играю с большим интересом. И еще в этом спектакле для меня произошло открытие талантливого режиссера Ильгиза Зайниева. Мы много беседовали, и наши беседы как-то незаметно, органично, каким-то волшебным образом трансформировались в действие на сцене. Да, сначала у меня был некий момент сопротивления. Но у Ильгиза есть удивительное свойство, которое, кстати, присуще моему персонажу Господину Ибрагиму, - он не заставлял, не настаивал, не приказывал, не уговаривал, а очень естественно и ненавязчиво подводил к решению задачи, которую перед нами ставил, - поделился впечатлениями народный артист РТ Михаил Меркушин. - Не случайно к этой пьесе большой интерес в разных странах. В наше жестокое время очень многие специально делают вещи, провоцирующие на любые конфликты. А надо показывать людям, что есть добро, тепло, есть любовь и они не зависят от национальности, вероисповедания человека.

Добавим, спектакль «Господин Ибрагим» поставлен в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», принятой постановлением Кабинета министров РТ.