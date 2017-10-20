Мясо индейки пока не особо активно используется домохозяйками. А вот диетологи за то, чтобы мы чаще ели этот богатый микроэлементами, аминокислотами и белками продукт, который к тому же легко усваивается. Прислушаемся к их совету и приготовим филе индейки «в шубке», то есть в слоеном тесте.

Ингредиенты: филе индейки - 1 кг, шампиньоны - 400 г, лук репчатый - 2 шт., сметана - 200 г, сыр твердый - 100 г, яйцо свежее куриное - 1 шт., слоеное тесто - 1 упаковка, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, специи и соль по вкусу.

Филе индейки посыпать приправами, солью, смазать растительным маслом. Сделать в середине глубокий надрез. Тесто освободить от упаковки и дать разморозиться.

Грибы нарезать и обжарить вместе с измельченным луком. Начинку смешать со сметаной, тертым сыром и яйцом. При необходимости посолить, поперчить.

Кармашек в филе заполнить начинкой, скрепить несколькими зубочистками. Тесто раскатать на тонкие сочни и завернуть в них подготовленное филе. Полуфабрикат уложить в глубокий противень и запекать в духовке при температуре 180 - 200 градусов 1,5 часа.

При подаче разрезать на порционные куски. Подавать с отварными и свежими овощами на гарнир. Тесто использовать как хлеб.

Приятного аппетита!