«Решение проблемы обманутых дольщиков находится под особым контролем Президента Татарстана», - заявил на 33-м заседании Госсовета РТ первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Четыре проблемных объекта долевого строительства с общей площадью 57,4 тыс. кв. м на 853 квартиры введено в строй в Татарстане с начала текущего года. Жилье получили 509 дольщиков, сообщает ИА «Татар-информ».

В республике действует оперативный штаб, происходит еженедельный объезд строящихся объектов, проводятся личные приемы дольщиков. Сейчас в республике работают 122 застройщика, возводятся 365 объектов.

В настоящее время уже завершаются работы по 112-квартирному жилому дому в ЖК «Молодежный» в Казани для 112 участников долевого строительства, а также строится и планируется к вводу в эксплуатацию жилой дом № 5 ЖК «МЧС» на 172 млн рублей. Это обеспечит заселение еще 97 обманутых дольщиков.

«Президентом Татарстана было принято решение о дополнительном выделении земельного участка общей площадью 17,7 га в Казани для дальнейшего решения проблем дольщиков», - сказал Рустам Нигматуллин.

Под наблюдением Правительства РТ находится 35 проблемных домов, шесть их которых уже сданы и введены в эксплуатацию. Однако, по словам первого заместителя Премьер-министра РТ, по ним имеются факты двойных продаж. Ведется следствие.

Как сообщил Рустам Нигматуллин, в период с 2008-го по 2016 год были построены и введены в эксплуатацию 105 проблемных жилых домов общей площадью 906,9 тыс. кв. м. Дольщикам предоставлены 12 тыс. 734 квартиры. жилье,